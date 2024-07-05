«Хотя бы перееду и красиво заживу»: певец Шура купил себе квартиру после того, как стал жертвой мошенников

Певец Шура (настоящее имя - Александр Медведев) рассказал, что ему удалось купить собственную квартиру. Об этом он рассказал в эфире «Утро. ТНТ», передает Telegram-канал «Звездач».

«Я купил квартиру, прикиньте <...> За 30 лет хотя бы перееду и красиво заживу», - сказал певец.

Накануне певец рассказал, что взял ипотеку на сумму 70 млн рублей. Такое решение он принял, чтобы поздравить себя с 49-летием.

Напомним, Шура стал жертвой мошенничества с недвижимостью. По его словам, однажды утром к нему домой пришли некие люди и заявили, что квартира, купленная им около 30 лет назад за 100 тысяч долларов, теперь принадлежит им. Шура в тот момент находился в состоянии наркотического опьянения и подписал документы, фактически переписав квартиру на другого человека. Сейчас, утверждает артист, он уже избавился от наркозависимости.

Ранее мы сообщали, что Шура поддержал идею введения дресс-кода для артистов - после скандала вокруг наряда Ольги Бузовой на концерте в День защиты детей. Шура признался, что в начале карьеры и сам выходил к слушателям в трусах, но теперь он следит за своим внешним видом.