«Полечим, чтобы выжил»: рак заставил певца Шуру расстаться с алкоголем и наркотиками

Певец Шура рассказал, что рак заставил его пересмотреть образ жизни. Артист сказал себе – чтобы выжить, надо лечить болезнь, отказаться от наркотиков и алкоголя.

Подробности Шура привел на VK Fest 2024. Слова певца приводит Пятый канал.

«Онкология сказала: „Саша, рот закрой, хватит наркоты, хватит алкоголя, давай мы пойдем рак полечим, чтобы ты выжил“. Вот так было», - поделился музыкант.

Ранее Шура признавался в наличии комплексов и недостатков, с которыми борется до сих пор.

Также стало известно, что певец купил квартиру. Соответствующей новостью он поделился в начале июля. Он говорил, что «за 30 лет хотя бы переедет и красиво заживет». Ради покупки он взял ипотеку в размере 70 млн рублей.

30 лет назад Шура купил недвижимость за 100 тыс. долларов. Однако в какой-то момент, будучи в состоянии наркотического опьянения, артист подписал некие документы – в результате квартира отошла посторонним людям.