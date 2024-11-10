«Я для этого не создан»: Александр Метелкин заявил, что избегает скандальных историй шоу-бизнеса

Александр Метелкин признался, что специально старается не общаться ни с кем из публичных личностей, чтобы не попадать в скандальные истории.

Исполнитель главной роли фильма «Летучий корабль» рассказал, что принципиально избегает всех конфликтов, которые происходят в шоу-бизнесе. Именно по этой причине он даже редко появляется на светских мероприятиях: таким образом артист сторонится близкого общения с различными артистами. Александр подчеркнул, что просто выполняет свою работу и делает все, чтобы семья им гордилась.

«Скандалы меня не касаются. Я не лезу ни в какие тусовки, стараюсь ни с кем не общаться, делаю свою работу и практически все свое время провожу со своей семьей. Скандалы — это не про меня», — разоткровенничался Метелкин в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, Александр также уточнил, что он никогда не участвовал в скандальных программах и не собирается, так как далек от всей этой истории.

«Я для этого не создан. Я просто люблю сниматься в кино, радовать детей, а шоу — это не моя история», — рассказал артист.

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