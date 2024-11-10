«Когда его уже уберут со сцены?»: Филипп Киркоров попал в грандиозный скандал на концерте

Певец Филипп Киркоров снова оказался в центре скандала. В Сети появилось очередное видео с выступления артиста, в котором его «поймали» на использовании фонограммы. Увидев кадры, многие возмутились и теперь требуют «убрать со сцены» музыканта. Об этом пишет «7Дней.ru».

Недавно по Сети распространилось видео с концерта Филиппа Киркорова, после которого его снова обвинили в использовании фонограммы на выступлениях. На кадрах певец танцует и меняет наряды на сцене, однако в какой-то момент помощники, подавая микрофон артисту, чуть замешкались, после чего стало ясно, что зрители слышат запись, а не живое исполнение.

Интернет-пользователи раскритиковали такое поведение певца и возмутились тому, что заплатившим деньги зрителям приходится слушать фонограмму. Многие даже потребовали убрать Филиппа Киркорова со сцены.

«Пора списывать таких артистов», «Когда его уже уберут со сцены? Надоел уже!», «Когда же люди перестанут платить деньги, чтобы услышать фанеру?» — высказались в Сети.

При этом нашлись и те, кто поддержал артиста, отметив, что, «если мы хотим видеть шоу», то в фонограмме нет «ничего страшного».

«Невозможно человеку делать шоу, танцевать, переодеваться и выходить в зал и при этом петь беспрерывно. Если мы хотим видеть шоу, а у него действительно шоу, ничего страшного в этом не вижу», — заявили поклонники.

На концерте в Ташкенте в начале ноября Филипп Киркоров также стал объектом критики, забыв выключить микрофон во время исполнения своего хита «Цвет настроения синий». Тогда зрители заявили, что певец не попал в ноты.

Ранее сообщалось о том, что певицу Кристину Орбакайте обвинили в использовании фонограммы на концертах в США.