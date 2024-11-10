«Думаете, это интересно?»: Лариса Долина разозлилась на журналистку из-за вопроса личного характера

Лариса Долина разозлилась на журналистку из-за вопроса личного характера.

Несмотря на загруженный график артистке удалось посетить творческий вечер в честь юбилея Игоря Крутого и даже пообщаться там с прессой. Однако впечатления у Ларисы Александровны от беседы видимо остались не самые приятные.

Один из вопросов журналистов про то, что у певицы всегда должно быть с собой вывел певицу из себя. Долина возмутилась, ведь данную информацию она считает личной, которую не нужно выносить на публику. Кроме того, ее поклонникам будет не очень интересно слушать о том, какие вещи она возит в чемодане. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач» (https://t.me/zvezdach_mag/21212).

«Как и у обычного человека! Вы знаете, что это очень интимный вопрос, почему я должна на него отвечать? Про пижаму вам рассказать, про тапочки? Вы думаете, это интересно? Наверное, нет», — возмутилась Лариса Александровна.

Затем Долина намерено прервала разговор. Она осадила журналистку и намекнула, что беседу именно с ней не намерена продолжать:

«Вы только что разговаривали со мной», — заявила певица.

Читатели остались недовольны резким поведением певицы, так как, по их словам, «она всегда так отвечает на вопросы, вечно не в духе». Однако кто-то даже выразил сожаление: ее плохое настроение может быть связано лишь с личными переживаниями из-за проблем с мошенниками.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова оскорбила журналистку за скучные вопросы.

Также сообщалось, что Виктор Дробыш раскритиковал зачитавшую рэп Ларису Долину.