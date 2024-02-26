«Я дедом стал»: Тигран Кеосаян рассказал о пополнении в семье

Дочь режиссера Тиграна Кеосаяна и актрисы Алены Хмельницкой родила сына Гаспара. Тигран поделился радостной новостью в эфире шоу «Эмпатия Манучи».

Старшая дочь режиссера Александра стала мамой: она родила сына и назвала его Гаспаром. Отметим, что наследница Тиграна ведет непубличный образ жизни и предпочитает не рассказывать подробности о себе. Зато ее звездный отец не стал скрывать новость о пополнении в семье. По словам режиссера, он рад новому статусу.

«Я дедом стал! Саша родила Гаспарчика. Я все время боюсь что-то говорить», — высказался Тигран.

Режиссер развелся с мамой Александры в 2014 году. При этом ему удалось сохранить дружеские отношения с Аленой Хмельницкой.

Ранее сообщалось о том, что актриса из фильма «Холоп» Ольга Дибцева тайно родила дочь от нового мужчины. Подробности смотрите в этой новости.

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