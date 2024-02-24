Родила тайно от нового мужчины: актриса Ольга Дибцева стала мамой во второй раз

37-летняя актриса Ольга Дибцева, известная по фильму «Холоп», стала мамой во второй раз. 13 февраля звезда родила дочь — долгое время она держала в секрете эту новость, но, наконец, решила поделиться радостным событием с подписчиками.

Актриса раскрыла подробности родов на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). По словам Ольги, они прошли легко и быстро.

«Мы приехали в роддом 13 февраля в 09.30 и в 13.00 уже родилась наша дочь», — пояснила Дибцева.

Ольга родила второго ребенка от бизнесмена Евгения. О возлюбленном звезды «Холопа» известно немного. Актриса пока его не представляла широкой публике.

Евгений присутствовал во время родов и трепетно поддержал свою возлюбленную. Дибцева рассказала, что он пел песни и стонал вместе с Ольгой, насмешив все родовое отделение.

«Наша доченька родилась очень быстро, практически безболезненно, в любви, в песнях, в смехе», — рассказала актриса.

Ольга Дибцева уже была замужем за бизнесменом Романом Бочаровым. В 2019 году у пары родилась дочь Серафима. Еще в сентябре 2023 года актриса сообщила о разводе. Их разрыв случился задолго до официального заявления.

После развода с Бочаровым поклонники обратили внимания на изменение во внешности Дибцевой. Знаменитость вновь «ожила» и начала за собой ухаживать.