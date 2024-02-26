«Были интриги, которые мешали»: Сергей Зверев заговорил об уходе из профессии
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60-летний стилист Сергей Зверев признался, что не может жить без музыки и моды. Об этом сообщает MSK1.RU.
В беседе с журналистами Зверев заговорил об уходе из индустрии. По словам знаменитости, для него это является невозможным. Сергей не видит себя в другой профессии: он не готов быть «ни шахтером, ни хлеборобом».
Сергей отметил, что музыка всегда помогала ему творить. Под звуки классических мелодий он создавал коллекции, а потом устраивал «шикарные показы». Из-за этого, по мнению стилиста, у него появились завистники и недоброжелатели.
«Я всегда создавал много различных образов, и от этого все сгорали от зависти, были интриги, которые мешали трудиться», — высказался Зверев.
Сергей сообщил, что его карьера началась в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро. Стилист вспоминает этот опыт с любовью и теплотой.
«Находясь среди сильнейших, хотел тоже достичь высот. И именно это бюро помогло мне стать членом сборной страны», — резюмировал Сергей.
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