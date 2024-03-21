«Я бы такую девушку запомнил»: Андрей Губин прокомментировал свое фото с Водонаевой

Певец Андрей Губин рассказал о появлении фото с моделью Аленой Водонаевой. В Сети есть кадр, на котором артист в молодом возрасте позирует рядом со стройной шатенкой. Звезда прокомментировал ситуацию в разговоре с aif.ru.

Музыкант признался, что видел фотографию со звездой «Дома 2», но он уверен, что кадр был сделан с помощью фоторедактора.

«Я женщин очень люблю, как и все мы, мужчины. Недавно обнаружил в интернете свою старую фотографию вместе с Аленой Водонаевой. Это какая-то модель, что ли? То есть взяли мою фотографию и прилепили рядом со мной эту барышню, как будто мы стоим в одной комнате», – поделился артист.

Губин считает, что судя по фону фото было сделано в Тюмени. Но он не помнит, чтобы позировал с Аленой. Андрей заявил, что это «очередной фейк».

«Я бы такую девушку запомнил. Зачем люди это делают – ума не приложу», – признался певец.

Ранее музыкант Андрей Губин высказался о возобновлении карьеры. Многие поклонники до сих пор мечтают, чтобы певец снова начал выступать на сцене, но он не намерен работать с репертуаром 20-летней давности. Оказалось, что у него есть пара сотен заготовок новых песен. Он побеседовал с журналистами о творчестве и своих планах.

Также стало известно, кого певец Дмитрий Колдун обвинил в своих неудачах на сцене. Музыкант признался, что после проекта «Фабрика звезд» остался «на обочине».