«С таким лицом выходить на сцену нет никакого желания»: Андрей Губин высказался о возобновлении карьеры

Популярный в начале 2000-х певец Андрей Губин опроверг появившуюся в СМИ информацию о скором возвращении на сцену и готовности выступать на корпоративах за 700 тысяч рублей.

«Это всё фейки. Только люди, далекие от шоу-бизнеса, не знающие меня, могут в это поверить. Если бы я планировал вернуться, то не стал бы это делать сейчас. Может, музыкант я неважный, но автор песен хороший», - сказал Губин в беседе с aif.ru.

Артист пояснил, что не стал бы возвращаться на сцену с репертуаром 20-летней давности. Тем более, что у него есть пара сотен заготовок новых песен.

«И потом, с таким лицом выходить на сцену у меня нет никакого желания. Я же не идиот. Если бы я голодал, то, может, и решился бы. Но мне хватает авторских отчислений, на которые я неплохо живу», - разоткровенничался исполнитель хита «Мальчик-бродяга».

Он признался, что получает «хорошие деньги» за использование музыки в рекламе сети магазинов и операторов сотовой связи.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Андрей Губин будет популярен после возвращения на сцену. Его ждет успех на сборных концертах вроде дискотек 2000-х.