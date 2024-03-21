«Остался на обочине»: Колдун обвинил Дробыша в своих проблемах

Дмитрий Колдун заявил, что Дробыш не занимался его карьерой после «Фабрики». Об этом он рассказал в подкасте «Ниче святого» от сервиса Звук.

Победитель «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун после окончания конкурса поехал в тур по России. Однако большой популярности завоевать ему не удалось. Как рассказал сам артист, в этом он винит продюсера Виктора Дробыша, который утратил к нему интерес.

«Я остался на обочине. Никто ничего не делал, и я подумал, что нужно ехать на „Евровидение“. Конкурс был единственным способом не кануть в глубокий колодец, который „сожрал“ всех предыдущих фабрикантов», — рассказал он.

Колдун признался, что ему пришлось долго уговаривать Дробыша отпустить его на «Евровидение» и когда решение наконец было принято, оказалось, что песня, которую продюсер дал музыканту для конкурса, уже была опубликована. Это нарушало правила «Евровидения».

Уже после этого случая Колдун все же попал на конкурс, но от Беларуси. Тогда ему помог Филипп Киркоров.

Как рассказывает музыкант, сейчас он не общается со своим бывшим продюсером и все еще в поисках человека, который бы помог его продвинуть.

«Если видимся, здороваемся. На этом всё», — добавил он.

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