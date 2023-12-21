«Я бы с удовольствием»: Наталья Подольская рассказала о третьей беременности

Популярная певица Наталья Подольская высказалась на тему материнства. Соответствующее заявление артистки прозвучало в эфире ее YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Известно, что в 2010 году Подольская вышла замуж за певца Владимира Преснякова. В 2015 году у пары родился первенец, а уже через пять лет артистка стала матерью во второй раз. Тем не менее 41-летняя звезда не отказывается от идеи родить еще одного наследника в обозримом будущем.

«Я бы с удовольствием еще третьего родила», — призналась Подольская.

В то же время исполнительница не стала уточнять, поддерживает ли ее в этом вопросе 55-летний супруг, который также имеет взрослого сына Никиту, рожденного от певицы Кристины Орбакайте.

Ранее Наталья Подольская рассказала, что ходила на исповедь в церковь, когда не могла забеременеть.

Также мы писали, что Владимир Пресняков потребовал от Подольской отказаться от употребления алкоголя.