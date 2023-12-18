Певица Наталья Подольская ходила на исповедь в церковь, когда не могла забеременеть. Об этом стало известно из эфира шоу «Ваша Наташа».

В беседе с Вероникой Бондаренко артистка рассказала, что волновалась из-за отсутствия наследников. По словам Подольской, она ходила на исповедь в церковь и вымаливала ребенка у высших сил.

«У нас с мужем 10 лет не было детей. Когда я уже сильно стала переживать, пошла на исповедь. Ревела!» — цитирует StarHit высказывание Подольской из эфира шоу.

Также Наталья рассказала, с какими трудностями она столкнулась во время вторых родов. По словам певицы, она сильно переживала из-за того, что не смогла родить естественным путем. После операции ей потребовалось время на восстановление.

«Когда это со мной произошло, были мысли, что мой организм не справился, я подвела. После кесарева оказалось тяжело: этот шрам, корсет, все неудобно», — пожаловалась Наталья.

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