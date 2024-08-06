«Я бы разобралась и простила»: Анна Семенович высказалась об абьюзе

Певица Анна Семенович заявила, что готова простить избившего ее мужчину. Артистка высказалась об абьюзе в соцсети.

Анна Семенович ведет активный диалог с подписчиками. На этот раз фолловеры поинтересовались, сможет ли она простить рукоприкладство. По словам певицы, для нее это сложный вопрос. При этом она отметила, что готова единожды простить мужчину, если узнает причину произошедшего.

«Я бы разобралась, почему он так поступил, очень серьезно с ним поговорила бы. И только при уважительной причине простила, но один раз! На второй — я бы сняла побои и заявила в полицию, и больше с этим человеком не общалась», — высказалась знаменитость.

Также Анна дала совет, что делать, если мужчина оскорбляет. По ее мнению, любую проблему можно решить разговором.

«Поговорить с ним, а если не прекратит, то вникнуть его вещи и поменять замки в квартиру, чтобы дети не видели это хамство и не росли на плохом примере», — заявила Анна.

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