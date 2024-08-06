Певица Пелагея судится с экс-мужем из-за неверной оценки стоимости общего дома

Певица Пелагея, недавно вернувшая себе девичью фамилию, будет судиться с бывшим мужем Иваном Телегиным из-за неверной оценки стоимости дома. Подробности рассказал адвокат звезды Филипп Рябченко.

Спор касается рыночной стоимости дома в рамках исполнительного производства. Пелагея и ее защитник полагают, что доля Телегина оценена неверно. При этом экс-супруг певицы не исполняет решение суда о разделе имущества.

«Мы обратились в суд для урегулирования этого вопроса с наименьшими потерями для всех сторон», — цитирует защитника артистки РЕН ТВ.

Супруги развелись 4 года назад, но до сих пор судятся из-за имущества. Последний иск связан с купленным в кредит домом за 100 млн рублей. Его разделили пополам как совместно нажитую недвижимость, однако после развода кредит выплачивала певица. Она добилась взыскания с Телегина части расходов, а теперь требует индексации выплат.

Напомним, что в июне вокруг семьи исполнительницы народных песен разгорелся скандал. Экс-супруг запретил ей вывозить из страны дочь, когда они уже находились в аэропорту. Пелагея сняла плачущую девочки, которая узнала, что никуда не полетит, так как очень ждала это путешествие. После этого знаменитость назвала отца ребенка «душевным инвалидом».