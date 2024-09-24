«Я бы на его месте промолчала»: новая ведущая «Модного приговора» ответила на критику Васильева

Стилист Лилия Рах ответила Александру Васильеву, назвавшему ее «хабалкой». Об этом стало известно в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Александр Васильев резко отреагировал на новую ведущую «Модного приговора», назвав ее «хабалкой». Несмотря на оскорбление, Лилия заявила об уважительном отношении к Александру. По словам стилиста, она наблюдает за Васильевым и его лекциями. При этом Рах считает, что знания Александра о моде уже устарели.

«Он историю моды знает до определенного момента. Мода сейчас совершенно изменилась. И, мне кажется, сейчас о моде он знает меньше. И как учитель истории — замечательно! Я уважаю все что он делает. Он персона и персонаж в том числе», — высказалась стилист.

Также Рах отметила, что ее не задевают слова Васильева. При этом она не знает, чем вызвала негатив у историка моды.

«Я бы на его месте промолчала», — резюмировала Рах.

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