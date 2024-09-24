Бывшая жена Сергея Шнурова прогорела в бизнесе на 122,6 млн рублей

Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда прогорела в бизнесе на 122,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Матильда ликвидирует ООО, под которыми работали рестораны в Санкт-Петербурге. В июле 2023 года она закрыла все заведения, которые работали в убыток. Отмечается, что за прошлый год Матильда заработала всего 88,6 млн рублей при убытке в 45 млн.

Напомним, первый ресторан Матильды открылся в 2012 году. Сергей Шнуров стал инвестором проекта. Бизнес окупился, и при разделе имущества достался экс-супруге Сергея вместе с фамилией.

На данный момент Матильда проживает в США.

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