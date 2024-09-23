«Пошалить захотелось»: новая ведущая «Модного приговора» рассказала о своем назначении

Лилия Рах считала, что не справится с ролью ведущей «Модного приговора». Стилист рассказала о своем назначении в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Лилия Рах стала новой ведущей шоу «Модный приговор». По словам стилиста, она получила предложение от генерального директора медиагруппы «Красный квадрат» и сначала восприняла его за розыгрыш. Разобравшись в ситуации, Рах решила, что попробует себя в новой роли, но была уверена в неудаче.

«Опыт хотелось поиметь, но телевидение для меня новое. Была уверена, что не справлюсь, но пошалить захотелось», — поделилась Лилия.

Также стилист считает, что «Модному приговору» давно нужны были изменения.

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