«Я бы хотела врача-хирурга»: Бьянка призналась, за какого мужчину она готова выйти замуж

Бьянка рассказала, кого она видит в роли своего будущего мужа.

Накануне певица выступила на сольном концерте группы Rasa, где исполнила совместную песню с солистами. После концерта девушка пообщалась с журналистами и заявила, что мечтает принять предложение руки и сердца от за мужчины с медицинским образованием. Желательно, чтобы он был именно пластическим хирургом.

Кроме того, Бьянка призналась, что ей важно проводить время наедине с собой из-за сильной загруженности. По этой причине будущий мужчина должен уважать ее желание иногда оставаться одной. Подробности приводит Telegram-канал WOWNEWS

«Я бы хотела врача-хирурга или который занимается пластикой, чтобы он хорошо получал. Потому что я отсутствую, он отсутствует и как раз такой вот идеальный коллаб. Для меня это просто супер, потому что мне иногда нужно побыть одной»,— заявила Бьянка.

Напомним, что недавно артистка заявляла о том, что ее сердце занято и что она влюблена в известного всем мужчину, однако его личность раскрывать не стала. При этом же исполнительница подчеркнула, что в его чувствах не уверена.

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