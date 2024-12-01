«Завязывай ты уже»: Айза-Лилуна Ай высмеяла Ольгу Бузову за орфографическую ошибку

Айза-Лилуна Ай высмеяла Ольгу Бузову за допущенную орфографическую ошибку.

Недавно телеведущая праздновала день рождения отца в Санкт-Петербурге в узком семейном кругу. После основной части ужина вынесли праздничный десерт со свечками. Об этом Ольга сразу же рассказала в личном блоге и показала поклонникам именинный торт, допустив ошибку в его названии: «На десерт наш фирменный Напалеон».

Бывшая жена рэпера Гуфа не смогла пройти мимо, не указав на допущенную орфографическую ошибку. Айза посоветовала Ольге внимательней писать тексты, чтобы не привлекать внимания общества.

Также Лилуна-Ай упомянула и своего бывшего парня Олега Майами, с которым сейчас якобы встречается сама Бузова. Блогерша обратилась к телеведущей с просьбой показать фотографии, где она позирует с певцом, целуясь друг с другом.

«Оля, да завязывай ты уже с ошибками привлекать внимание. Давай лучше поцелуи с Олегом!! На это же приятнее смотреть», — обратилась блогерша к Бузовой в Telegram-канале AIZA-LILUNA.

Поклонники Айзы и Оли стали гадать, почему вдруг она решила сделать замечание артистке, ведь до этого она заявляла, что рада ее новым отношениям с Майами. По этой причине появились предположения, что все дело в ревности и что Лилуна-Ай все-таки не может смириться с этим романом.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова припомнила звездам на презентации клипа Киркорова свои давние обиды.