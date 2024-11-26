Natan заявил, что не будет выпускать песню с Бьянкой, которую анонсировал

Рэпер Natan заявил, что не будет выпускать трек с певицей Бьянкой, который уже был анонсирован. К артисту приковано внимание журналистов после нескольких интрижек на шоу «Звезды в джунглях». Там были сняты поцелуи женатого мужчины с блогершей Лерчек и коллегой Бьянкой.

После громкого скандала Natan и Бьянка неожиданно заявили, что записывают совместный трек. Они даже опубликовали в соцсетях общее фото, чем удивили фанатов. Поклонники решили, что после проекта они не общаются.

В итоге певец сообщил, что не будет выпускать композицию с Бьянкой, из-за того, что материал «сырой».

«У нас с Бьянкой не состоится дуэт. Мы работали на студии и решили все сделать на скорую руку. Я посчитал, что сырой материал такого артиста как Бьянка и я не будет выпускаться. Пока все на стопе», – цитирует знаменитость Telegram-канал «Звездная пыль».

Говорить о том, кто ему сейчас нравится мужчина не стал. Но ранее мы писали о том, что певец намерен помириться со своей женой, которой изменял на шоу. Журналистка Алена Жигалова рассекретила планы звезды.

Также стало известно о том, что Бьянка отпустила певца Natan после интрижки на шоу.