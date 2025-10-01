«Я буду всегда с тобой»: Хмельницкая показала видео с Тиграном Кеосаяном, снятое до его смерти

Алена Хмельницкая опубликовала видео с экс-мужем Тиграном Кеосаяном, снятое до его смерти. Актриса поделилась личными кадрами в соцсети.

В сентябре стало известно о смерти режиссера, который с конца декабря 2024 года находился в коме. В память о бывшем муже Хмельницкая поделилась архивным видео. На ролике она вместе с Тиграном исполняла песню Леонида Агутина «Я буду всегда с тобой». Экс-супруги находились в караоке в компании друзей. Алена не стала уточнять, в каком году была сделана запись.

Актриса посетила церемонию прощания с режиссером, которая состоялась в Москве, и поддержала его последнюю жену Маргариту Симоньян. Алена не раз признавалась, что им с журналисткой «нечего делить».

Напомним, Алена и Тигран сыграли свадьбу в 1993 году. В их браке, который длился больше 20 лет, родились дочки Александра и Ксения.

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что с Кеосаяном была самой счастливой женщиной на земле. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 86-летняя мать Тиграна Кеосаяна не пришла на прощание с сыном из-за состояния.