«Я была самой счастливой женщиной на земле»: история любви Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян

Журналистка Маргарита Симоньян опубликовала видео с мужем Тиграном Кеосаяном, которого не стало в возрасте 59 лет. Их история любви была полна радости и горя. Несмотря на трудности, они всегда оставались рядом и помогали друг другу.

Их союз, который длился до самой смерти режиссера, был одним из самых заметных и ярких.

Всё началось в 2004 году, во время страшного теракта в Беслане. Тигран смотрел новости и увидел смелую журналистку Маргариту Симоньян, которая работала прямо в эпицентре событий. Однажды, находясь за рулем, он услышал по радио, как ведущие резко критикуют Маргариту. Это заставило его принять решение поддержать ее.

Он написал ей такое сообщение: «Здравствуйте, Маргарита! Это Тигран Кеосаян. Вы мне давно симпатичны как журналист и соплеменница, сейчас я ехал в машине и слушал, как вас травят по радио, не выдержал — решил поддержать и написать, что помню еще ваши репортажи из Беслана».

Сначала Маргарита не поверила, что это пишет сам Кеосаян. Она думала, с чего бы ей написал известный режиссер.

Но, несмотря на сомнения, она все же ответила ему. Так и началось их общение. Сначала они переписывались, а потом договорились встретиться за обедом.

За первой встречей последовала вторая, потом третья. Постепенно у них появились «общие темы, интересы, друзья, какие-то проекты». В конце концов они поняли, что по-настоящему влюбились и не могут справиться со своими чувствами. Их притяжение было таким сильным, что они не могли расстаться, хотя это было непросто. На тот момент у Тиграна уже была семья — жена Алена Хмельницкая и дочери. Чувствуя вину и не желая никому причинять боль, они с Маргаритой несколько раз пытались разойтись, но у них ничего не получалось. Как позже с юмором вспоминала сама Симоньян, их первое расставание «навсегда» продлилось всего один день, а последнее — всего 20 минут.

В итоге, в 2012 году Тигран ушел от жены и переехал к Маргарите. Их любовь творила чудеса, и самым удивительным стала дружба, которая со временем возникла между Маргаритой и бывшей женой Тиграна, Аленой. Они стали общаться, вместе праздновать дни рождения детей. Позже женщины даже стали работать вместе: Симоньян написала сценарий к фильму «Актриса», который снимал Кеосаян, а Хмельницкая сыграла в нем главную роль.

Казалось, что сама судьба была на стороне их союза. В 2013 году у пары родилась дочь Марьяна, в 2014-м — сын Баграт, а в 2019-м — младшая дочь Маро. Однако в 2020 году они пережили большое горе — у Маргариты случился выкидыш. Многие пары не выдерживают такого удара, но Тигран и Маргарита смогли вместе пережить и эту потерю.

Хотя их отношения казались идеальными, они долго не оформляли брак официально. Всё изменилось в 2022 году. Тигран делал Маргарите предложение шесть раз, и лишь шестое стало тем самым. 3 марта 2022 года, через десять лет отношений, они наконец расписались. Вместо пышной свадьбы они просто тихо пришли в ЗАГС. Позже Маргарита показала видео с того дня, и по нему видно, как сильно они любили друг друга.

«Мы очень счастливая семья, безоблачно счастливая семья, я никогда не думала, что так бывает – в нашем доме никогда не повышается голос. Я была самой счастливой женщиной на земле, ничего кроме красавица моя, я никогда не слышала от своего мужа», – говорила журналистка.

Но их счастье с самого начала омрачали проблемы со здоровьем Тиграна. Еще до знакомства с Маргаритой у него было три инфаркта. Когда ему было 43 года, врачи сказали, что ему осталось жить всего три года. Он смог прожить намного дольше, и Маргарита считала, что это была их общая заслуга. Врачи советовали Тиграну проходить по 10 тысяч шагов в день. Сначала Маргарита заставляла его гулять, а потом купила шагомер, и он исправно выполнял норму. Симоньян не представляла своей жизни без мужа и готова была на все, чтобы он был здоров.

Она с теплотой вспоминала, как они были привязаны друг к другу.

«Когда мы уже жили вместе, мы не расставались вообще. Ты не представляешь, до какой степени. Например, я несколько раз лежала на сохранении с детьми, и он лежал со мной на сохранении в роддоме. Я ему говорила — поезжай домой, дома куча народу. Тигран отвечал: "Что я буду делать дома, если тебя нет, если тебя нет дома — это не мой дом"», – делилась она.

В декабре 2024 года их жизнь разделилась на «до» и «после». Тигран попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Он пережил клиническую смерть и впал в кому. Аппараты искусственно поддерживали в нем жизнь. Все девять месяцев, пока он был без сознания, Маргарита боролась за него. Она проводила рядом с ним долгие часы, разговаривала, включала музыку и верила, что он ее слышит и обязательно поправится.

Весной 2025 года, выступая в программе, Симоньян, сдерживая слезы, делилась своей болью и надеждой. Она признавалась, что иногда у нее опускались руки, но мысли о детях заставляли ее быть сильной. До самого конца она верила, что он выздоровеет, проснется и «наконец-то бросит курить, и все будет как прежде».

Но чуда не произошло. 26 сентября 2025 года Тигран Кеосаян умер. Через день после прощания, 28 сентября, Маргарита нашла в себе силы и обратилась ко всем, опубликовав трогательное видео в память о муже. В этом ролике, собранном из старых записей, Кеосаян такой, какой его знала и любила жена — добрый, веселый и трогательный.