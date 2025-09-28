«Есть вещи, которые невозможно пережить»: мать Тиграна Кеосаяна не пришла на прощание с сыном

В Москве состоялась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, которую посетили родные режиссера и многие знаменитости, но не было его самого близкого человека – мамы. Первый замглавы администрации президента Алексей Громов публично обратился к Лауре Геворкян, призвав ее жить дальше ради детей и внуков.

Политический деятель поддержал вдову артиста Маргариту Симньян и его мать в связи с утратой. Алексей Громов обратился к 86-летней Лауре Геворкян, которая не смогла посетить церемонию прощания с сыном из-за ухудшения состояния. Первый заместитель главы администрации президента РФ призвал женщину продолжать жить ради детей и внуков.

«Лаура Ашотовна, есть вещи, которые нельзя пережить, невозможно. Лаура Ашотовна, через „не могу“ надо обязательно жить, потому что у вас еще есть дети, есть Маргарита, есть внуки и внучки. Поэтому обязательно поправляйтесь», — цитирует Алексея Громова РИА Новости.

В завершение своей речи политик заявил: «Будем помнить обязательно Тиграна и жить так, чтобы он за нас радовался».

Матери Тиграна Кеосаяна трижды пришлось терять близких мужчин. В 1994 году умер муж Лауры Геворкян и отец ее детей Эдмонд, а в 2022 году не стало ее младшего сына Давида. Когда в декабре прошлого года режиссер впал в кому, мать тяжело переживала происходящее.

«Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — делилась Маргарита Симоньян, говоря о свекрови.

Напомним, Тигран Кеосаян ушел из жизни в ночь с 25 на 26 сентября, ему было 59 лет. Известно, что у актера уже давно наблюдались проблемы с сердцем — он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года режиссер находился в коме, из которой так и не вышел.

Ранее Николай Цискаридзе признался, что смерть Тиграна Кеосаяна стала для него ударом. Артист балета навещал режиссера незадолго до его кончины и рассказал, что тот «моргал, приподнимался».