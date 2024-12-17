«Я боюсь»: Алена Водонаева готовится сразу к двум операциям

42-летняя телеведущая Алена Водонаева заявила, что готовится к двум операциям. Знаменитость рассказала о предстоящих манипуляциях в соцсети.

По словам Алены, она готовится к повторной операции по уменьшению груди. Также ей предстоит манипуляция по коррекции зрения. Водонаева призналась, что носит очки с 25 лет, и это доставляет ей дискомфорт.

«Я боюсь. Я с 25 лет ношу очки, на данный момент зрение минус три. Мне уже надоело носить пластмассу на лице. Операцию на глаза делать страшнее, чем на грудь», — высказалась знаменитость.

Алена считает, что взрослые женщины вправе делать омолаживающие процедуры и операции. По словам телеведущей, к 50 годам она тоже сделает пластику лица. Водонаева заступилась за коллег, которых раскритиковали за кардинальные перемены внешности.

«Ребят, вы серьезно обсуждаете пластику лица возрастную под контентом с взрослыми людьми из шоу-бизнеса? Я понимаю, когда есть какая-то «дичка» у молодых девушек, которым по 20 лет. Им, очевидно, ничего не нужно с собой делать», — резюмировала знаменитость.

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