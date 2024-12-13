Ведущая Алена Водонаева снялась в облегающем платье и показала итоги похудения

Телеведущая Алена Водонаева снялась в облегающем черном бархатном платье, продемонстрировав результаты своих усилий по похудению. Фото она разместила на странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно звезда рассказала, что при росте в 176 сантиметров весит 56 килограммов. Водонаева следит за питанием, много двигается и делает аппаратные процедуры. По ее словам, процесс похудения мог бы занять меньше времени, занимайся она спортом — однако из-за двух перенесённых инсультов врачи запретили ей сильные физические нагрузки. Однако ведущая утверждает, что по тренировкам не скучает, так как уже отвыкла от них.

Подписчикам, которые переживают за ее здоровье и призывают звезду не доводить себя до анорексии, Водонаева объясняла, что поводов для беспокойства нет. Она подчеркивает, что не причиняет себе вреда и занимается исключительно избавлением от лишнего веса.

Ранее Водонаева заявила о проблемах с 14-летним сыном, который никого не слушает.

*владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена