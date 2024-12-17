Алсу вышла на связь из больницы и заявила о проблемах со здоровьем

41-летняя певица Алсу отменила концерт в Москве из-за проблем со здоровьем. Знаменитость обратилась к поклонникам в соцсети.

17 декабря в ММДМ должен был состояться концерт Алсу, однако мероприятие перенесли. Певица вышла на связь из больничной палаты и заявила о потере голоса. Знаменитость не стала называть диагноз, но показала, как медики ставили ей капельницу.

«Не могу сейчас даже говорить, не то что бы петь. Я очень ждала встречи с вами, но, к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы. Приношу свои извинения и надеюсь на ваше понимание», — высказалась Алсу.

К слову, артистку поддержали не только поклонники, но и звездные коллеги. Валерия, Яна Рудковская и Ксения Бородина пожелали ей здоровья.

«Бедняжка, поправляйся скорее! Зрители все поймут», — написала Валерия.

Ранее бывшего мужа Алсу засняли в объятиях ее подруги. Подробности читайте в этой новости.

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