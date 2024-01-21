«Я больше не смогу быть другом»: Джигурда признался в любви Волочковой после недавнего скандала

Никита Джигурда все же поздравил Анастасию Волочкову с днем рождения. Шоумен подчеркнул, что, несмотря на разногласия, он относится к ней с большой теплотой и любовью.

Недавно Джигурда и Волочкова оказались в самом центре скандала. Дело в том, что в Сеть попал ролик с их откровенными танцами, который вызвал общественный резонанс.

20 января балерине исполнилось 48 лет. Девушка захотела отметить день рождения в караоке-баре, но решила не приглашать Никиту Джигурду на праздник.

Актер выложил в микроблог видеообращение, в котором отметил, что, к сожалению, друзьями им с Анастасией больше не быть.

«Увы, тем, кто хотел рассорить нас с Настенькой, это удалось сделать. Но, несмотря на то, что я больше не смогу быть другом Волочковой, я по-прежнему по-отечески люблю эту своенравную, сильную, красивую и талантливую актрису», – высказался Джигурда.

Ранее мы писали, что звезда «Дома-2» Ксения Бородина эмоционально ответила на комментарии хейтеров.