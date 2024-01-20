Никита Джигурда отказался поздравлять Анастасию Волочкову с днем рождения, об этом сообщает Super.ru.

20 января балерине исполнилось 48 лет. В честь праздника Анастасия Волочкова собрала в ресторане друзей и представителей прессы. Одним из самых первых вопросов имениннице был о Никите Джигурде, с которым они недавно поругались из-за публикации провокационного видео.

Журналисты решили узнать, связывался ли шоумен с балериной после случившегося и поздравил ли с днем рождения.

«Нет, не связывался. Не поздравил», — рассказала она.

Волочкова добавила, что не приглашала Джигурду на мероприятие.

«Джигурды не будет. Я не посчитала нужным после всего того эпатажа приглашать на мои мероприятия такого человека», — подчеркнула балерина.

Ранее мы писали о том, что в свой день рождения Анастасия Волочкова решила пойти в храм, а затем в столичный караоке-бар.