«Люди, вы не в себе!»: Ксения Бородина дала совет своим хейтерам

Ксения Бородина отреагировала на негативные комментарии хейтеров. Телеведущая посоветовала всем недоброжелателям позволить себе «уже хоть что-то в этой жизни».

В Сети недавно всплыло видео, где юная Бородина изображает итальянку Мартину. Зрители пристыдили Ксению за то, что она таким образом якобы обманывает публику.

«Люди, вы не в себе! За что стыдно-то? За то, что, будучи 20-летней девочкой, работала в редакции и выручила всех, потому что слетела героиня?!» – эмоционально ответила телеведущая.

Девушка подчеркнула, что уже не раз сталкивалась с буллингом, но, несмотря на все, она продолжает свой путь.

«Чем больше ваши комплексы будут вами управлять, тем сложнее будет ваша жизнь», – заключила Ксения.

Ранее мы писали, что у рэпера ST родилась вторая дочь. Жена музыканта Ассоль Васильева рассказала подписчикам в соцсетях, как проходили ее роды. Оказалось, что старшая дочь Эстель не хотела отпускать маму в больницу.