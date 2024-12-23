«Я берегу его»: Подольская призналась, что скрывает от мужа Преснякова

Певица Наталья Подольская заявила, что скрывает свои траты от Владимира Преснякова. Об этом сообщает Пятый канал.

На днях состоялись съемки концерта «Рождество с Григорием Лепсом», которые посетила Подольская. Артистка вышла на красную дорожку в золотистом платье и охотно пообщалась с журналистами. Наталья призналась, что считает себя «транжирой». Она не умеет копить деньги и с легкостью от них избавляется. При этом, по словам Подольской, супруг не знает о ее расходах.

«Он не в курсе. Я берегу его», — высказалась знаменитость.

Наталья добавила, что большая часть денег у нее уходит на одежду и сумки. По словам певицы, ей полюбились отечественные бренды.

«Я правда себя радую. Потому что есть такой закон денег: чем больше тратишь — тем больше зарабатываешь. Я в это верю», — резюмировала артистка.

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