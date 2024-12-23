«Перебрали с фотошопом»: певицу Нюшу не узнали на новых снимках в лесу

«Что-то не очень! Перебрали с фотошопом и макияжем. Совсем на себя не похожа. Пора отписываться», — написали фолловеры.

Отметим, что сама артистка не комментировала критику.

Ранее 34-летняя певица Нюша назвала свой развод кармой и заявила, что не жалеет о нем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Марина Александрова впервые за долгое время вышла в свет с дочерью.