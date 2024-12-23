«Перебрали с фотошопом»: певицу Нюшу не узнали на новых снимках в лесу
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34-летняя певица Нюша устроила фотосессию в зимнем лесу в шубе и белых колготках. Артистка поделилась новыми снимками в соцсети.
Исполнительница хита «Цунами» примерила необычный образ. Артистка снялась в зимнем лесу в норковой шубе, белых колготках и туфлях. Нюша сделала прикорневой объем волос и макияж с акцентом на глаза. Ее наряд дополнили массивные сережки. Знаменитость лаконично подписала снимки: «Когда ты верховная Slavic Doll».
Несмотря на оригинальную задумку, не все пользователи Сети оценили съемку Нюши. Многие упрекнули ее в чрезмерном фотошопе.
«Что-то не очень! Перебрали с фотошопом и макияжем. Совсем на себя не похожа. Пора отписываться», — написали фолловеры.
Отметим, что сама артистка не комментировала критику.
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