НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 декабря 2024, 11:45
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«Перебрали с фотошопом»: певицу Нюшу не узнали на новых снимках в лесу

34-летняя певица Нюша устроила фотосессию в зимнем лесу в шубе и белых колготках.
«Перебрали с фотошопом»: певицу Нюшу не узнали на новых снимках в лесу

© Starface.ru

34-летняя певица Нюша устроила фотосессию в зимнем лесу в шубе и белых колготках. Артистка поделилась новыми снимками в соцсети.

Исполнительница хита «Цунами» примерила необычный образ. Артистка снялась в зимнем лесу в норковой шубе, белых колготках и туфлях. Нюша сделала прикорневой объем волос и макияж с акцентом на глаза. Ее наряд дополнили массивные сережки. Знаменитость лаконично подписала снимки: «Когда ты верховная Slavic Doll».

Несмотря на оригинальную задумку, не все пользователи Сети оценили съемку Нюши. Многие упрекнули ее в чрезмерном фотошопе.

«Перебрали с фотошопом»: певицу Нюшу не узнали на новых снимках в лесу

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Что-то не очень! Перебрали с фотошопом и макияжем. Совсем на себя не похожа. Пора отписываться», — написали фолловеры.

Отметим, что сама артистка не комментировала критику.

Ранее 34-летняя певица Нюша назвала свой развод кармой и заявила, что не жалеет о нем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Марина Александрова впервые за долгое время вышла в свет с дочерью.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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