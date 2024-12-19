Наталья Подольская рассказала, что получила в подарок на Новый год от Преснякова

Певица Наталья Подольская заявила, что Владимир Пресняков купил ей машину на Новый год. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам артистки, она не в восторге от праздничной суеты. Подольской трудно выбирать подарки, которые, по ее мнению, должны удивить близких. Зато Наталья уже получила свой подарок от супруга. Пресняков порадовал возлюбленную новым автомобилем.

«Он мне уже подарил машину. Машина «гибридная», очень тихая, это такие новые для меня ощущения», — высказалась знаменитость.

Также Наталья рассказала, что будет готовить для новогоднего стола. Как выяснилось, их семья отказалась от горячих блюд 31 декабря из-за обилия другой еды.

«Последние несколько лет мы не готовим горячее 31 декабря. До него, как обычно, не доходят ни руки, ни желание. Мы все объедаемся. Поэтому горячее готовим первого числа», — резюмировала Подольская.

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