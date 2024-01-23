«Я бедная и несчастная»: Подольская разочарована отдыхом с Пресняковым на Мальдивах

Певцы Владимир Пресняков и Наталья Подольская не стали скрывать, что улетели на Мальдивы без детей. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог Натальи.

Пресняков и Подольская покинули территорию РФ. В соцсети певица рассказала о том, что они с мужем отправились в романтическое путешествие. На данный момент супруги находятся на Мальдивах.

Как выяснилось, Подольская столкнулась с трудностями. Певица пожаловалась на то, что Владимир отказывается ее снимать. «Меня вообще никто не снимает. Некому даже фоточку запилить. Я бедная и несчастная», — высказалась артистка.

Напомним, что супруги познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». По словам Натальи, она влюбилась в певца с первого взгляда. Спустя 5 лет артисты поженились.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Подольская ходила на исповедь в церковь, когда не могла забеременеть. Подробности смотрите в этой статье.

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