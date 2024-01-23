С трудом можно узнать: Надежда Бабкина показала фото с изменившейся внешностью
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73-летняя певица Надежда Бабкина не стала скрывать новую внешность. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог артистки.
В соцсети Бабкина поделилась новым снимком. На нем знаменитость запечатлена сидящей на стуле. Для фотосессии она выбрала белый пиджак и красный брючный костюм. Певица решила дополнить образ легкой укладкой и макияжем с акцентом на глаза.
Бабкина никогда не скрывала, что тщательно следит за собой и делает омолаживающие процедуры. Вот почему на новом снимке ее с трудом можно узнать.
Напомним, что несколько лет назад артистка сделала круговую подтяжку лица. Бабкина долго восстанавливалась: из-за отека она не могла открыть глаза. Только через год после манипуляции артистка увидела желаемый результат.
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