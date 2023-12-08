«Взяла 100 тысяч рублей»: Салтыковой пригрозили судом из-за отказа от концерта в Новосибирске

Концертный представитель агентства Алексей Уткин пригрозил судом певице Ирине Салтыковой после ее высказываний по поводу отмены выступления. Он заявил, что концерт состоится, но без Салтыковой, которая уже взяла у организаторов 30 процентов от предоплаты по гонорару. Об этом сообщает «Сиб.фм».

По словам мужчины, заявленные артисты приехали в Новосибирск, а вот нескольких не будет. Среди них Салтыкова, Кай Метов, Наталия Гулькина и Богдан Титомир.

«Эти артисты почему-то непонятную точку зрения приняли», — сказал Уткин.

Напомним, что ранее певица Салтыкова сообщила в своем Telegram-канале, что организаторы мошенники, так как звезды не получили гонорар. Но концертный представитель говорит, что артистка взяла у организаторов 30 процентов от предоплаты по гонорару. А потом якобы отказалась выступать. По словам мужчины, ей предлагали заключить договор, но она отказалась.

«В итоге она с меня взяла 100 тысяч рублей. Не знаю, собирается она их возвращать или нет. Если не будет, то я буду жаловаться на нее в суд по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — поделился он.

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