«Пусть дерутся»: Вика Цыганова рассказала, что думает о стычке Соловьева и Милохина

Певица Вика Цыганова прокомментировала стычку блогера Дани Милохина и телеведущего Владимира Соловьева. Напомним, Милохин заявлял, что удивляется его озлобленности и вызвал на бой.

Комментарий у Цыгановой взял сайт StarHit.

Певица заявила, что жалела и сейчас жалеет Милохина: по ее словам, у блогера «нет ни мозгов, ни сердца, ни совести, ни Родины».

На вопрос о его возможном возвращении в Москву артистка пошутила, что сначала Соловьеву следует поехать в Дубай и покататься с Милохиным на коньках.

«Это же будет самая звездная пара! А Женя Медведева пусть их мастерство оценивает», - сказала Цыганова.

Вторым этапом она предложила выдать обоим перчатки: «пусть дерутся», предложила певица. Так они «соберут все возможные просмотры». Дальше следует обоих простить.

«И тот, и другой должны быть прощены русским народом», - решила Цыганова.

Ранее телеведущая Ксения Собчак обратилась к Соловьеву после его критики. Он назвал журналистку «мерзкой и гадкой старушкой», та в свою очередь сравнила оппонента с актером Никитой Джигурдой.