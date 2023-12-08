Салтыкова и Кай Метов обвинили в обмане организаторов концерта в Новосибирске, об этом пишет mk.ru.

Согласно афишам, на мероприятии, которое должно было состояться 8 декабря в новосибирском Экспоцентре, среди выступающих оказались Кай Метов, Рома Жуков, Богдан Титомир, Ирина Салтыкова, Наталья Гулькина и другие. Однако сразу несколько артистов заявили, что организаторы не смогли договориться с ними по поводу выступлений.

Так, Ирина Салтыкова объявила в соцсетях, что не может приехать в Новосибирск из-за того, что ей не заплатили гонорар и не выкупили авиабилеты.

«До последней минуты я ждала, чтобы вылететь, выехать из дома в аэропорт, но билеты до сих пор мне не куплены. Организаторы ссылаются на то, что якобы кассы аэропорта сегодня зависали целый день», - рассказала она.

Музыкант Кай Метов заявил, что не подписывал договор с организаторами концерта и не соглашался на выступление, поэтому не понимает, как его имя оказалось на афишах.

«У меня с организаторами нет договора на участие в мероприятии, мною не было получено никаких денежных средств - следственно, мое имя на афише стоит незаконно», - рассказал он.

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