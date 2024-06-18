«Взгляд у него свежий»: композитор назвал скандального барда Никитина гениальным человеком

Композитор Григорий Гладков назвал барда Сергея Никитина гениальным человеком с невероятным вкусом. Своим мнением об артисте он поделился в беседе с NEWS.ru.

Напомним, что недавно Никитин оказался в центре скандала. Его обвинили в антироссийской позиции, и он даже высказывался по этому поводу. Но композитор Гладков заявил, что не слышал ничего подобного, а Сергей для него является прекрасным автором.

«Он гений, человек уникального музыкального дара. Притом без специального музыкального образования, представляете? Поэтому взгляд у него свежий на музыку, он подошел к ней со своей стороны, как исследователь, ученый. Смена гармонии даже на каждый такт есть», – высказался Григорий.

Мужчина отметил, что его творчество еще будут изучать. И что именно Никитин в свое время поднял советскую поэзию на самый высокий уровень.

Ранее мы писали о том, что бард Никитин наградил детей на фестивале в Москве после обвинений в помощи ВСУ. Музыканта неожиданно заметили в столице после скандала в СМИ.

Также стало известно, как к бардам Никитиным относится музыкант из группы «Мираж» Алексей Горбашов. Он дал эксклюзивный комментарий порталу «Страсти». Лидер коллектива заявил, что лично не встречался с коллегами, так как они работают в разных жанрах. Но с их творчеством Горбашов знаком.