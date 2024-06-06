Лидер «Миража» Горбашов высказался об угодивших в скандал бардах Никитиных

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался о бардах Сергее и Татьяне Никитиных, которые угодили в скандал с фестивалем Чулпан Хаматовой. Музыкант дал эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».

Знаменитость признался, что лично не встречался с коллегами, так как они работают в разных жанрах. Но с их творчеством Горбашов знаком, и более того, вырос «вместе с этими песнями».

«То, что касается истории с фестивалем, от участия в котором пришлось отказаться Никитиным, то, насколько известно, проблема в том, что автор текстов песен запретила исполнять свои произведения на фестивале, сбор средств от которого мог быть направлен на поддержку СБУ. Никитины – шестидесятники. В то время в среде интеллигенции было хорошим тоном ругать власть. Можно сказать, для прогрессивно мыслящих творческих людей того времени это было смыслом существования. Такое впечатление, что некоторые не заметили, что власть давно сменилась, и уже не один раз, но они по инерции продолжают выражать своё несогласие с властью, какой бы она ни была. Опять же в то время многим советским людям казалось, что в отличии от нашей страны, на Западе сплошная свобода слова и демократия. Но события последнего времени показали, что это совсем не так. Оказалось, что там надо во всеуслышанье заявлять о своей нелюбви к Родине для того, чтобы тебе давали возможность выступать. Вот такая свобода слова», – заявил Алексей Горбашов.

Ранее лидер группы «Мираж» рассказал, почему у уехавших артистов практически нет шансов зарабатывать за границей столько же, сколько они получали в России.