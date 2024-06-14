Бард Никитин наградил детей на фестивале в Москве после обвинений в помощи ВСУ

Заподозренный в помощи ВСУ бард Сергей Никитин неожиданно вышел в свет в Москве. Его заметили на детском фестивале. Причем в нем он принимал участие как член жюри.

По информации ИА Регнум, музыкант проводил мероприятие «Слушай и скажи». Он вручал дипломы и награды лауреатам, а также был председателем судей. Фестиваль состоялся 9 июня – после того, как разгорелся скандал вокруг Никитина.

Отметим, что журналисты связались с организатором конкурса Еленой Решетняк, чтобы узнать, как музыкант оказался на мероприятии. Она уточнила, что лично не приглашала его на гала-концерт.

Обвинения в адрес барда Никитина выдвинула актриса Яна Поплавская. Она заявила, что он спонсирует ВСУ. По ее словам, он «осудил СВО» и сразу перебрался в Америку, где стал выступать с коллегами-эмигрантами. Поплавская назвала это «вредительством своей стране».

Ранее лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался об угодивших в скандал бардах Никитиных. Своим мнением он поделился с порталом «Страсти».