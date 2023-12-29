«Взбудоражило»: Собчак отреагировала на сериал с постельными сценами мужа
Ксения Собчак заявила, что ей понравился сериал с постельными сценами Богомолова.
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Популярная телеведущая и блогерша Ксения Собчак высказалась о сериале «Кеша», в котором ее супруг, режиссер Константин Богомолов исполнил главную роль и снялся в постельных сценах. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.
Как призналась звезда, ей понравился проект с участием мужа.
«Это даже как-то немножечко взбудоражило наши вечера. Было что вечером дома посмотреть вместо Pornhub», — сказала Собчак.
Телеведущая подчеркнула, что эротические сцены с участием Богомолова вызвали у нее смех. Она отметила, что ей показалось забавным поведение мужа в них. Знаменитость уточнила, что в реальной жизни в таких ситуациях ее избранник ведет себя иначе.
Ранее Ксения Собчак нашла нужным поддержать блогершу Настю Ивлееву после слезных извинений за скандальную вечеринку в Москве.
Также Собчак заявила об удалении звезд из «голубых огоньков» после «голой» вечеринки.