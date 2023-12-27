«Мы все этого не заслуживаем»: Собчак обратилась к организовавшей «голую» вечеринку Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак отреагировала 20-минутное видеообращение блогера Насти Ивлеевой, в котором она в слезах просит прощения перед народом и коллегами за скандальную «голую» вечеринку.

«Настя! Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить», - написала журналистка на странице Ивлеевой в соцсети.

Она заверила Настю, что рядом еще остались люди, но они просто не имеют права «на громкий голос» в сложившейся ситуации.

«Кричат другие голоса …. Обнимаю тебя крепко-крепко. Все пройдет», — приводит Фонтанка слова Собчак.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие, поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что обыски прошли в офисах, связанных с Ивлеевой. Федеральную налоговую службу заинтересовали доходы, полученные ИП Узенюк.