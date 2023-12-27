«Удалось отвоевать Диму Билана»: Собчак раскрыла, что происходит со звездами после «голой» вечеринки Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак рассказала об удалении отечественных звезд, принявших участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, из новогодних «голубых огоньков». По ее информации, «отвоевать» удалось только певца Диму Билана.

После скандальной тусовки звезды «Монастыря» знаменитостей стали активно «отменять». Под раздачу попали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Дима Билан и многие другие. Уже все, включая виновницу торжества, принесли публичные заявления. А Ивлеева так и вовсе записала 20-минутное видео, в котором попросила ее простить. Вот только на сегодняшний день покаяния не принесли результатов. Об этом рассказала супруга режиссера Константина Богомолова.

По информации Собчак, уже были переданы четкие указания телеканалам вырезать из новогодних шоу всех тех, кто принял участие в вечеринке.

«Первый канал и ВГТРК вырезают из «Голубых огоньков» и всех новогодних программ тех, кто был замечен в тот вечер в «Мутаборе». Указание дали как Эрнст, так и Добродеев. Единственное, удалось отвоевать Диму Билана, который спел на вручении премии за достижения в технологиях будущего «Вызов», - поделилась Ксения.

К слову, журналистка была единственной, кто до последнего не осуждал скандальную тусовку. Однако 26 декабря и она поменяла мнение, записав видеосообщение для своей аудитории. В нем она назвала мероприятие безвкусным и неуместным.