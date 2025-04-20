«Вызывающий лютый непрофессионализм!»: Кушанашвили раскритиковал Ревву в роли ведущего на «Новой волне»

Отар Кушанашвили раскритиковал работу Александра Реввы.

Журналист рассказал, что он много времени спустя решил включить телевизор и посмотреть специальный выпуск «Новой волны», который в прошлом году был посвящен творчеству Андрея Губина. По словам Отара, его возмутил Александр в роли ведущего.

Журналист подчеркнул, что считает комика талантливым человеком, из-за чего сильно удивился, когда увидел то, как он работает на музыкальном фестивале. Он раскрыл, что у Реввы были проблемы с речью, и выглядел он не в соотвествии с мероприятием.

«Вызывающий лютый непрофессионализм! Я подумал, в мире ничего не меняется, никто не вырос. Ревва — талантливейший, одаренный — ведет спустя рукава! Чудовищное впечатление. Думаю, Господи, а ведь в зале сидит Крутой, который его нанял... Абсолютное невладение русским языком, чудовищный визуальный ряд — что одного, что другой», — возмутился журналист на YouTube-канале Кристины Мединской.

Также Отар сообщил, что, буучи на месте Реввы, он провел был мероприятие профессионально: тысячу раз бы подумал даже о том, как ему одеться.

Ранее мы писали о том, почему Отар Кушанашвили женился на возлюбленной лишь после 20 лет совместной жизни.

Также сообщалось, что Актер Александр Ревва рассказал, что долго ждал свою любовь и нашел ее в 30 лет.