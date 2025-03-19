Актер Александр Ревва рассказал, что долго ждал свою любовь и нашел ее в 30 лет

Актер, певец и шоумен Александр Ревва признался, что долго ждал свою любовь и нашел ее только в 30 лет. 50-летний звезда пришел на премьеру фильма «Ждун» вместе со своей женой Анжеликой и дочерью Амели. Об этом сообщает «Жизнь».

Артист пообщался с журналистами и рассказал о чувствах к супруге. Он признался, что настоящая любовь появилась в его жизни лишь в 30 лет. Скоро супруги планируют отметить бирюзовую свадьбу. Они уже 18 лет вместе.

«Для нас каждый год — это большое счастье. Как хорошо, что люди дают названия. То бирюзовая, то фарфоровая. Это отличный повод — отметить 18 лет. Получается, совершеннолетняя любовь. Можно все!» – поделился Александр.

Для звезды стало открытием, что 18 лет брака называют «бирюзовой свадьбой». Он решил, что в честь события нужно подарить Анжелике бирюзовую брошь. Жена шоумена не растерялась и попросила бриллианты. Но Ревва сказал, что бриллианты подарит на бриллиантовую свадьбу – 70 лет брака.

Ранее шоумен Александр Ревва заявил, что мать Рачеева не хочет видеться с внуками.