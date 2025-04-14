«Случилась болезнь»: почему Отар Кушанашвили женился на возлюбленной лишь после 20 лет совместной жизни

Телеведущий Отар Кушанашвили официально оформил отношения с возлюбленной лишь после 20 лет совместной жизни. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Ольга Фролова рассказала, почему они решили пожениться именно сейчас.

Журналист и его избранница живут вместе уже 20 лет, а их старшему сыну Даниилу уже исполнилось 16 лет, но пара решила зарегистрировать брак только сейчас. По словам супруги Отара Кушанашвили, к этому шагу их подтолкнуло онкологическое заболевание знаменитости.

«Решили узаконить отношения после 20 лет, потому что случилась болезнь. В больницу нельзя попасть не родственникам», — поделилась Ольга Фролова.

Жена телеведущего призналась, что в начале отношений она и сама не спешила отправляться с возлюбленным в ЗАГС из-за его «богатой биографии» — Отар Кушанашвили уже был несколько раз женат. Ольга Фролова также «боялась непостоянства» журнлиста.

Общий сын пары Даниил носит фамилию матери, но не исключает, что в будущем возьмет двойную. Молодой человек признается: к решению родителей узаконить отношения спустя 20 лет он отнесся спокойно, поскольку не ощутил разницы в семейной жизни.

«Что до этого жили хорошо, что после этого. Главное, что мама с папой любят друг друга», — заявил сын Отара Кушанашвили.

Напомним, летом 2024 года журналист сообщил, что проходит лечение от онкологического заболевания. Уже осенью Отар Кушанашвили объявил о «триумфальной победе» над раком. Сейчас он уже вернулся к привычной жизни и продолжил вести свое YouTube-шоу «Каково?!». Телеведущий не скрывает, что прошел сложный путь лечения, перенес операцию, несколько курсов химиотерапии и даже пережил две клинические смерти. Победив недуг, он пересмотрел жизненные приоритеты и дал себе установку радоваться каждому новому дню.

Ранее мы писали о том, что раскрыты подробности тайной свадьбы Отара Кушанашвили после 20 лет отношений.