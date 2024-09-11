Новый скандал вокруг связей с инопланетянами: певица Катя Лель подала в суд на Отара Кушанашвили

Певица Катя обратилась за защитой своих прав в суд. Он требует, чтобы инстанция признала порочащими ее честь заявление журналиста Отара Кушанашвили. Тот выразил сомнения в том, что исполнительница общается с инопланетянами.

Кроме того, Кушанашвили поднял на смех Лель за историю с кражей зубов пришельцами, передает Telegram-канал Звездач. Лель не стерпела подобного отношения и подала иск к обидчику еще в марте этого года, но история затянулась из-за болезни Отара.

Дочь Кушанашвили отреагировала на подачу искового заявления певицей и предложила ей поступить следующим образом.

«Катюш, подай на меня тоже в суд, ведь я всерьез считаю тебя нездоровой. У человека четвертая стадия рака, химиотерапия, операция грядет, а мы твоих друзей с потусторонних миров будем обсуждать. Скажи, пожалуйста, а свидетели оттуда будут?» — обратилась к звезде девушка.

Ранее борющийся с раком Отар Кушанашвили рассказал, когда состоится финальная операция. По его словам, она запланирована на сентябрь.