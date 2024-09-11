«Придется выступить ответчиком, несмотря на болезнь»: адвокат прокомментировал иск Кати Лель к Отару Кушанашвили

Певица Катя Лель подала иск к шоумену Отару Кушанашвили. Она намерена защитить свою честь и репутацию после ряда заявлений журналиста. Тот поставил под сомнение связь исполнительницы с инопланетянами. Сайт "Страсти" решил выяснить, каковы шансы звезды против тяжелобольного телеведущего, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

Что касается шансов на удовлетворение иска Кати Лель, то для этого звезде и ее юристам надо убедить суд в проведении психолого-лингвистической экспертизы. С ее помощью в речи шоумена можно найти словесные конструкции, порочащие честь и достоинство певицы.

Исполнительница обратилась за защитой своих прав еще в марте, однако суд был отложен по причине ухудшения здоровья Кушанашвили. Он страдает от онкологического заболевания. Тем не менее страшный недуг не является основанием для того, чтобы не участвовать в судебном процессе в качестве ответчика.