«Придется выступить ответчиком, несмотря на болезнь»: адвокат прокомментировал иск Кати Лель к Отару Кушанашвили
© Starface.ru
Певица Катя Лель подала иск к шоумену Отару Кушанашвили. Она намерена защитить свою честь и репутацию после ряда заявлений журналиста. Тот поставил под сомнение связь исполнительницы с инопланетянами. Сайт "Страсти" решил выяснить, каковы шансы звезды против тяжелобольного телеведущего, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
Что касается шансов на удовлетворение иска Кати Лель, то для этого звезде и ее юристам надо убедить суд в проведении психолого-лингвистической экспертизы. С ее помощью в речи шоумена можно найти словесные конструкции, порочащие честь и достоинство певицы.
Исполнительница обратилась за защитой своих прав еще в марте, однако суд был отложен по причине ухудшения здоровья Кушанашвили. Он страдает от онкологического заболевания. Тем не менее страшный недуг не является основанием для того, чтобы не участвовать в судебном процессе в качестве ответчика.
Каждый житель нашей страны обладает правом на защиту чести и деловой репутации. Не важно, идет ли речь о звездной персоне, как, например, в этой ситуации, или о непубличном человеке. Поэтому Отару Шалвовичу придется выступить ответчиком в рамках судебного процесса по иску певицы, несмотря на тяжелую болезнь.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее Кушанашвили рассказал, когда состоится финальная операция. По словам шоумена, врачи должны будут ее сделать в сентябре.