«Выжил чудом»: Айза-Лилуна Ай сообщила неприятное известие о сыне

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила о неприятной ситуации, в которую попал ее младший сын. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Как рассказала знаменитость, накануне она вместе с двумя сыновьями - 13-летним Сэмом и 7-летним Элвисом отправилась в парк развлечений. Как оказалось, в ходе катания на одном из аттракционов младший наследник Айзы едва не выпал из кабинки.

«Никто не остановил аттракцион!!! Вернули только деньги за вход — и на этом все!! Аттракцион продолжил работать и катать других детей!!! Элвис выжил чудом!!! Чудом не выпал оттуда! Он схватился за поручень всеми силами!! Потом в слезах выбежал оттуда!», — сообщила предпринимательница.

Напомним, Айза воспитывает старшего сына Сэма от рэпера Гуфа, и младшего Элвиса от бизнесмена Дмитрия Анохина.

Ранее Айза-Лилуна Ай высказалась о новой 25-летней возлюбленной ее экс-мужа, рэпера Гуфа.

Также Айза рассказала, что собирается подать второй иск на алименты к Гуфу.